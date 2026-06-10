Ultime News

10 Giu 2026 “Giovedì d’Estate” e “Le Botteghe del Centro”: Il Comune rinnova il sostegno
10 Giu 2026 Vardy: “In Serie A corri, corri, corri. Arrivi alla partita e non hai più niente da dare”
10 Giu 2026 Cabrini: “L’Italia riparta dai settori giovanili e da gente adatta per certi ruoli”
10 Giu 2026 Cremona ospita le finali regionali di bocce inclusive: un giorno di coesione sociale
10 Giu 2026 Da Lima alla Bissolati fondata da papà e zio: i 90 anni di Giuliana Rastelli
Video Pillole

Fumarola “Contrattazione leva con cui possiamo far crescere i salari”

ROMA (ITALPRESS) – “Rilanciamo il patto della responsabilità e vogliamo unire le forze: nella relazione del presidente Sangalli ci sono molti punti di convergenza con le politiche che la Cisl mette in campo. L’aspetto della contrattazione è centrale: credo che sia la leva attraverso cui noi possiamo far crescere i salari e dare maggiore dignità al lavoro. Bisogna agire anche sulla contrattazione decentrata per dare risposte concrete a lavoratori e lavoratrici, con attenzione anche alle donne e fare in modo che restino nel mercato del lavoro e delle imprese”. Così Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl, a margine dell’Assemblea 2026 di Confcommercio, in merito alla relazione del presidente Carlo Sangalli. “L’importanza della buona contrattazione finalmente è stata sancita, ma dobbiamo andare avanti e stiamo lavorando sul tema della rappresentanza per continuare a dare gambe ad un percorso che ci deve vedere valorizzare non solo la parte contrattuale ma anche l’impegno di chi vive quotidianamente l’impegno del lavoro”, aggiunge Fumarola.

mec/fsc/gsl/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...