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IA, Benifei “Rischi per democrazia, serve app Ue per partecipazione cittadini”

BRUXELLES (ITALPRESS) – “L’Intelligenza artificiale ha dei rischi per la democrazia, pensiamo all’abuso dei deepfake usati per creare disinformazione e manipolazione politica, abbiamo davanti a noi esempi di un abuso dei sistemi per colpire la democrazia. È giusto avere limiti e strumenti come l’IAI Act che intervengono per contenere questi rischi”. Lo ha dichiarato Brando Benifei, eurodeputato del Partito Democratico, intervenendo a Bruxelles al Workshop “Civic AI in the EU: strengthening citizen participation through digital tools and artificial intelligence”.

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