La medicina legale tra rigore scientifico e tutela della scena del crimine





NAPOLI (ITALPRESS) – La medicina legale è quella branca della medicina che opera in collegamento con l’ambito giudiziario, civile o penale. Dalle autopsie alle perizie, nei casi di omicidio, incidente, violenza e malasanità, il medico legale fornisce elementi scientifici utili a ricostruire la dinamica, i tempi e le modalità di un fatto: un ruolo sempre più importante, grazie agli sviluppi della genetica forense, della tossicologia e delle tecniche investigative. “Il medico legale è certamente un elemento fondamentale nell’indirizzare le indagini, in senso sia positivo che negativo. Il problema più grande che hanno i medici legali sono purtroppo i mezzi: a volte ci troviamo a fare sopralluoghi in condizioni quasi disumane”, ha detto Pasquale Bacco, consulente tecnico e medico legale, intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

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