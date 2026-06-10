Ultime News

10 Giu 2026 Dal campo scuola a Piazza Roma, al via il taglio degli alberi pericolanti
10 Giu 2026 Al Museo del Violino le chitarre di Stradivari e un violino di Nicolò Amati
10 Giu 2026 Carmela Remigio con Karalis Antiqua Ensemble al Monteverdi Festival
10 Giu 2026 Lavori di pubblica utilità, nuova convenzione tra il Comune e il Tribunale
10 Giu 2026 Bacino del Po, le piogge di inizio giugno hanno scongiurato la crisi idrica (per ora)
Video Pillole

Meloni “L’Italia non è la repubblica delle banane”

ROMA (ITALPRESS) – “Il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, senza regole non c’è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c’è crescita”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea generale di Confcommercio. “Dall’altra parte, questo governo ha cercato di offrire a chi è pronto a mettersi in gioco a chi si rimbocca le maniche una serie di strumenti per non sentirsi solo nelle sfide quotidiane”, ha aggiunto.
col3/mca1

(Fonte video: Youtube Palazzo Chigi)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...