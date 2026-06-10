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Nathalie Caldonazzo insultata sui social: “Mi hanno detto che sembro un verme”

(Adnkronos) –
Nathalie Caldonazzo presa di mira per la sua “eccessiva magrezza”. L’attrice ospite oggi, mercoledì 10 giugno, a ‘La volta buona’ ha parlato delle critiche ricevute sui social negli ultimi mesi a causa del suo aspetto fisico. “La situazione stava degenerando, era partito sui social un fomento di cattiveria e disprezzo nei miei confronti”, ha spiegato Caldonazzo, che è intervenuta con un video su Instagram dopo i giudizi ricevuti.  

La showgirl ha spiegato che le critiche sono arrivate dopo essersi mostrata sul suo profilo instagram mentre ballava insieme alla madre: “Da quel momento hanno cominciato a insultarmi dicendomi che sembravo un verme e uno scheletro”, ha detto l’attrice, ricordando alcuni dei commenti ricevuti e sottolineando come provenissero tutti da account gestiti da donne.  

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