Pauroso incidente in A21, chiusa autostrada tra Manerbio e Pontevico

Autostrada bloccata e traffico in tilt a causa di un incidente verificatosi intorno alle 6.30 della mattina nel tratto tra Manerbio e Pontevico, in direzione Piacenza.

Sul posto i soccorritori del 118, con anche elisoccorso, i Vigili del fuoco e la polizia stradale. Ci sarebbero alcune persone ancora incastrate nei mezzi incidentati.

Nel mentre si è reso necessario chiudere il tratto autostradale e si sono formate code fino a 5 km.

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