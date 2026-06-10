Cronaca
Pauroso incidente in A21, chiusa autostrada tra Manerbio e Pontevico
Ci sarebbero alcune persone incastrate tra le lamiere. Sul posto i soccorritori del 118 eni vigili del fuoco
Autostrada bloccata e traffico in tilt a causa di un incidente verificatosi intorno alle 6.30 della mattina nel tratto tra Manerbio e Pontevico, in direzione Piacenza.
Sul posto i soccorritori del 118, con anche elisoccorso, i Vigili del fuoco e la polizia stradale. Ci sarebbero alcune persone ancora incastrate nei mezzi incidentati.
Nel mentre si è reso necessario chiudere il tratto autostradale e si sono formate code fino a 5 km.
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