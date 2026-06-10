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Pier Silvio Berlusconi riunisce tutta Mediaset, domani serata speciale in ricordo del Cav

(Adnkronos) – A tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, il figlio Pier Silvio ha deciso di riunire tutti i collaboratori Mediaset per una serata speciale dedicata alle persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita dell’azienda. 

L’appuntamento è fissato per domani, 11 giugno, nel campus di Cologno Monzese, dove sono in corso importanti lavori di allestimento. Per l’occasione è in fase di realizzazione una tensostruttura di oltre 1.000 metri quadrati che ospiterà l’evento voluto dall’amministratore delegato di MFE-MediaForEurope. 

Il titolo scelto per la serata è “Mediaset siamo Noi”. Nell’invito rivolto ai collaboratori compare una frase di Silvio Berlusconi che ne riassume il significato: “Ognuno di voi, ognuno di noi, è parte della nostra famiglia, partecipa e contribuisce alla nostra forza: Tu sei tutti Noi e Noi siamo Te”. 

L’iniziativa nasce dalla volontà di ricordare il fondatore attraverso un momento di incontro e condivisione, ma rappresenta anche l’occasione per celebrare una stagione particolarmente importante per il Gruppo, caratterizzata da risultati significativi negli ascolti televisivi, dal consolidamento delle attività industriali e dall’avanzamento del progetto europeo di MFE-MediaForEurope. 

Nel campus prenderà vita la Via del Gusto, un percorso dedicato alle tradizioni gastronomiche italiane e dei principali Paesi in cui opera il Gruppo: Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Portogallo. 

Il programma prevede inoltre un momento musicale con la partecipazione dei Pooh. 

Pier Silvio Berlusconi sarà presente alla serata insieme a tutti i collaboratori Mediaset per condividere un appuntamento che unisce memoria, riconoscimento dei risultati raggiunti e fiducia nel percorso di sviluppo futuro del Gruppo. 

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