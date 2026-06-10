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Primo Piano Europa – Puntata del 10 giugno 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Nella quinta puntata di Primo Piano Europa, Claudio Brachino, negli studi di Bruxelles del Parlamento Europeo, intervista gli eurodeputati di Fratelli d’Italia e Partito Democratico Francesco Torselli e Giuseppe Lupo. Nel corso della puntata, anche un’intervista a Vito Parisi – Sindaco Ginosa e componente Comitato Europeo delle Regioni. Rado Fonda, Head of Research di SWG e Polling Europe, presenta i dati di un sondaggio sulla guerra in Iran.
sat/mrv

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