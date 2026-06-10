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Qui New York! – Un “ponte visivo” tra Stati Uniti e Italia

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – All’Istituto Italiano di Cultura di New York è stato inaugurato il festival “Zig Zag: Visual Bridge Between the US and Italy”, che mette in mostra tra l’altro i lavori di alcuni dei più importanti illustratori italiani, tra cui Felicita Sala ed Emiliano Ponzi, che hanno avuto negli ultimi decenni un enorme successo negli Stati Uniti. Il direttore Claudio Pagliara ne parla nella nuova puntata del format dell’Italpress, Qui New York!

sat/azn

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