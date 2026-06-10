Sacro Cuore: il 12 giugno il docufilm anche a Cremona

Venerdì 12 giugno, nella solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, sarà proiettato anche a Cremona il progetto filmico Sacro Cuore. Ad annunciarlo è il sito della Diocesi. L’evento è in programma alle 20.40 all’Arena Giardino di parco Ugo Tognazzi (viale Po); biglietti unico 7 euro.

Questo film – distribuito dalla Dominus Production e trasmesso nelle sale cinematografiche di ogni città d’Italia a metà giugno come preparazione e celebrazione della devozione al Sacro Cuore – è uscito in Francia nell’ottobre 2025 con un grande riscontro di pubblico: più di 400mila gli spettatori. Nelle sale cinematografiche italiane è uscito il 2 marzo 2026, risultando primo film per spettatori su Cinetel con più di 35mila spettatori in una sera.

La pellicola – sotto la regia di Steven e Sabrina Gunnell – celebra il 350° anniversario delle apparizioni del Sacro Cuore di Gesù a santa Margherita Maria Alacoque a Paray-le-Monial e intreccia ricostruzioni storiche, testimonianze dirette e riflessioni teologiche offrendo uno sguardo intimo su come il Sacro Cuore sia un’esperienza di amore misericordioso per milioni di fedeli ancora oggi. Queste voci diversificate mostrano come la devozione al Sacro Cuore tocchi ogni strato sociale, incontrando persone anche molto lontane dalla Chiesa. Questa pellicola, della durata di 93 minuti, dallo stile semplice e dalla narrativa delicata, ha convertito molti cuori

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