Ultime News

10 Giu 2026 “Giovedì d’Estate” e “Le Botteghe del Centro”: Il Comune rinnova il sostegno
10 Giu 2026 Vardy: “In Serie A corri, corri, corri. Arrivi alla partita e non hai più niente da dare”
10 Giu 2026 Cabrini: “L’Italia riparta dai settori giovanili e da gente adatta per certi ruoli”
10 Giu 2026 Cremona ospita le finali regionali di bocce inclusive: un giorno di coesione sociale
10 Giu 2026 Da Lima alla Bissolati fondata da papà e zio: i 90 anni di Giuliana Rastelli
Nazionali

‘Super Karaoke’, stasera 10 giugno su Canale 5: Sal Da Vinci ospite

(Adnkronos) –
Stasera, mercoledì 10 giugno, torna su Canale 5 ‘Super karaoke’ con il secondo appuntamento. Alla conduzione Michelle Hunziker che si mette in gioco insieme agli ospiti e ai concorrenti in gara. I protagonisti dello show sono le persone comuni che condividono la passione per il canto e che si sfidano a colpi di karaoke.  

A contendersi la vittoria quattro squadre, ciascuna composta da cinque concorrenti scelti dai capisquadra: Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo. Questi ultimi hanno a disposizione, inoltre, alcuni ‘partecipanti speciali’, denominati Wild Card, che possono aggiungersi alla squadra per dare il proprio contributo sul palco. 

Nel corso della sfida, i concorrenti hanno l’opportunità di duettare con alcuni dei più grandi artisti della musica italiana. Ospiti della seconda puntata: Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale. 

Le voci in gara si sfidano sulle note dei più celebri brani della musica italiana, dai grandi classici e alle hit degli anni Ottanta, Novanta e di oggi: brani che hanno fatto cantare intere generazioni. Al termine della competizione è il pubblico presente in piazza Trento e Trieste a Ferrara a decretare il vincitore. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...