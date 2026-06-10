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Tg Economia – 10/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Produzione industriale in crescita ad aprile
– In Italia in calo il traffico ferroviario merci
– Ue, accordo di partenariato economico con l’Africa subsahariana
– Bonus elettrodomestici 2025, ecco chi ne ha diritto
sat/azn

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