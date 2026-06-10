Video Pillole
Tg News – 10/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Meloni da Confcommercio: “No alla patrimoniale”
– Piantedosi: “Ok a decreto su IA per forze Polizia”
– Negoziati a rilento, Trump pronto a nuovi attacchi
– Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva assolto e liberato
– Zelensky: “Missile Flamingo contro impianto russo”
– Venezi impugna lettera di recesso dalla Fenice
– Sinner, esami ok, da oggi si allena per Wimbledon
– In Sicilia giustizia più vicina ai cittadini, aprono 30 Uffici di Prossimità
– Previsioni 3B Meteo 11 Giugno
azn
– Meloni da Confcommercio: “No alla patrimoniale”
– Piantedosi: “Ok a decreto su IA per forze Polizia”
– Negoziati a rilento, Trump pronto a nuovi attacchi
– Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva assolto e liberato
– Zelensky: “Missile Flamingo contro impianto russo”
– Venezi impugna lettera di recesso dalla Fenice
– Sinner, esami ok, da oggi si allena per Wimbledon
– In Sicilia giustizia più vicina ai cittadini, aprono 30 Uffici di Prossimità
– Previsioni 3B Meteo 11 Giugno
azn
© Riproduzione riservata