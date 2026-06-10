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Tg Sport – 10/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Argentina travolge l’Islanda 3-0, Messi gol e record a 38 anni
– Beffa Italia in Svezia (2-2), le azzurre ai play-off
– Milan: intesa con Glasner, Federazione Austriaca blinda Rangnick
– Inter, trattativa avviata con l’Udinese per Solet
– Real Madrid, il 13 luglio comincia l’era del Mourinho-bis
– F1, Verstappen verso Barcellona “A Monaco grande delusione”
– Esami al San Raffaele per Sinner, solo affaticamento
/gtr
– L’Argentina travolge l’Islanda 3-0, Messi gol e record a 38 anni
– Beffa Italia in Svezia (2-2), le azzurre ai play-off
– Milan: intesa con Glasner, Federazione Austriaca blinda Rangnick
– Inter, trattativa avviata con l’Udinese per Solet
– Real Madrid, il 13 luglio comincia l’era del Mourinho-bis
– F1, Verstappen verso Barcellona “A Monaco grande delusione”
– Esami al San Raffaele per Sinner, solo affaticamento
/gtr
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