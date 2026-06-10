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Trasporti & Logistica Magazine – 10/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– In Italia in calo il traffico ferroviario merci
– Biglietto unico del treno, la proposta Ue per semplificare i viaggi
– La decarbonizzazione del settore marittimo alla Venice Climate Week
sat/gsl
– In Italia in calo il traffico ferroviario merci
– Biglietto unico del treno, la proposta Ue per semplificare i viaggi
– La decarbonizzazione del settore marittimo alla Venice Climate Week
sat/gsl
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