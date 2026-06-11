Ultime News

11 Giu 2026 Una rete più forte per sostenere le donne: concluso il corso di formazione
11 Giu 2026 Il Bosco didattico di Castelleone si veste d’estate
11 Giu 2026 Cremona, parco di via Orti Romani intitolato ad Aido
11 Giu 2026 Festival Beat 2026 a Cremona: cinque giorni tra musica vintage e anni ’60 alle Colonie Padane
11 Giu 2026 Franco Vázquez fa tappa a Cremona: il saluto del Mudo alla “sua” città
Nazionali

A Roma Asstra presenta le ultime novità sulle linee guida per la fornitura di bus

(Adnkronos) – Presentare un quadro di riferimento strategico, comprensivo delle indicazioni tecniche e normative utili a sostenere le aziende di trasporto pubblico locale nel loro processo evolutivo verso le “zero emissioni: questo l’obiettivo del 15° Seminario Sviluppo Sistema Autobus in corso oggi, a Roma, presso la sede dell’Automobil Club d’Italia. L’appuntamento organizzato da Asstra, in collaborazione con Aiit – l’Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti, è intitolato “Le nuove Linee Guida Asstra per la fornitura autobus” e rappresenta un momento di confronto tra operatori, costruttori e stakeholder per approfondire i contenuti tecnici, i modelli di gestione e i nuovi scenari legati ai vettori energetici sostenibili.  

“Forniamo alle nostre aziende di trasporto pubblico locale gli indirizzi tecnici per progettare la mobilità dei prossimi trent’anni” – Così Andrea Gibelli, presidente di Asstra, a margine del Seminario. “La transizione ecologica del trasporto pubblico non è un adempimento burocratico o tecnologico, ma un grande progetto industriale dalle grandi ricadute socioeconomiche. Negli ultimi anni le aziende di trasporto pubblico hanno potenziato significativamente le loro flotte elettriche e stanno progressivamente facendo entrare in servizio sempre più veicoli ad idrogeno. Tuttavia, i bus, come anche i treni non sono altro che la parte più visibile di una trasformazione che riguarda sistemi complessi che integrano mezzi, infrastrutture e soluzioni di ricarica, sistemi antincendio, sistemi di monitoraggio e di gestione del servizio. Questa trasformazione – conclude Gibelli – deve continuare perché gli autobus a zero emissioni cambieranno il volto e il respiro delle nostre città, migliorando la qualità della vita delle persone e rendendo i centri urbani più inclusivi, silenziosi e sostenibili”.  

Il cuore tecnico del seminario è stato dedicato alla presentazione approfondita delle ultime novità delle Linee Guida 2026 Asstra, curate direttamente dal Gruppo di Lavoro Sistema Tpl su gomma e transizione energetica dell’Associazione. Questa edizione introduce una fondamentale e inedita appendice interamente focalizzata sulle innovazioni e sui requisiti dei sistemi di alimentazione elettrica e a idrogeno. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...