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Ascolti tv, 10 giugno: ‘Super Karaoke’ su Canale 5 vince con 19,6%

(Adnkronos) –
Lo show musicale condotto da Michelle Hunziker, ‘Super Karaoke’, in onda ieri su Canale 5, vince la sfida del prime time con 2.094.000 spettatori e il 19,6% di share. Su Rai1 la la docufiction ‘Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro’ ha incollato allo schero 1.551.000 spettatori e il 10,6% di share mentre l’appuntamento fisso con ‘Chi l’ha visto?’ su Rai3 ha registrato 1.267.000 spettatori e il 9,3% di share.  

Fuori dal podio troviamo ‘Lezioni di Mafie’ su La7 con 679.000 spettatori (4, 6% share) mentre Rai2 con ‘La Sottile Linea della Vendetta’ ha interessato 662.000 spettatori (4,4% share). Seguono: Italia 1 con ‘L’assassino’ (572.000 spettatori, 4,4% share); Rete 4 con ‘Realpolitik’ (521.000 spettatori, 4,7% share); Nove con ‘Femmine contro maschi’ (474.000 spettatori, 3,3% share) e Tv8 con ‘Quattro Matrimoni’ (418.000 spettatori, 3,2% share).  

In access prime time la sfida è stata vinta da ‘La Ruota della Fortuna’ che ha realizzato 4.427.000 spettatori (24,7%) mentre ‘Affari Tuoi’ su Rai1 è arrivato a 4.139.000 spettatori (23% share). 

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