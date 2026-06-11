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Caso Garlasco, Marco Poggi davanti ai pm: “Mai visti filmati intimi di mia sorella Chiara” – Guarda il video

(Adnkronos) – “Non hai mai visto video intimi di mia sorella Chiara”. Sono le parole di Marco Poggi, fratello di Chiara, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, sentito dai pm come testimone lo scorso maggio in procura a Pavia nella nuova indagine sul delitto. Il 38enne è categorico, come si vede nei video esclusivi ottenuti dall’Adnkronos. 

 

 

Nelle immagini si vede l’uomo che risponde alle domande degli inquirenti: ricostruisce i rapporti con l’amico Andrea Sempio, indagato per l’omicidio pluriaggravato, esclude di aver mai visto o parlato dei video “intimi” della sorella e ribadisce l’idea che il colpevole sia il condannato Alberto Stasi che sta finendo di scontare la pena. Un confronto che nelle carte dell’inchiesta viene definito “ostile” dagli inquirenti, come se il fratello della vittima fosse incline a una “costante difesa d’ufficio” di Sempio. 

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