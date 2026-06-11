Castelvetro, i piccoli della Materna San Giovanni incontrano le reliquie di Santa Bernadette

Un momento di grande emozione e spiritualità ha coinvolto i bambini della Scuola dell’Infanzia San Giovanni di Croce Santo Spirito, a Castelvetro Piacentino, che hanno avuto l’opportunità di incontrare le reliquie di Santa Bernadette , la giovane veggente di Lourdes. Le reliquie sono state portate all’asilo da don Massimiliano Camporese, parroco e anima della scuola, nell’ambito della straordinaria permanenza del reliquiario nel territorio della Bassa Piacentina.

I piccoli alunni hanno accolto questo evento con curiosità e raccoglimento. Guidati dalle loro insegnanti e da don Massimiliano, hanno potuto conoscere la storia di Bernadette. Durante l’incontro, i bambini hanno ascoltato parole semplici ma profonde sul significato delle reliquie e sull’importanza della preghiera. Don Camporese ha spiegato loro come le reliquie rappresentino un segno concreto della vicinanza dei santi e della testimonianza di vita che essi continuano a offrire anche oggi.

L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo e formativo della Materna San Giovanni, realtà che da anni affianca all’attività didattica momenti di crescita umana e spirituale, coinvolgendo attivamente bambini, famiglie e comunità parrocchiale. Per i piccoli della scuola è stata un’esperienza speciale, vissuta con lo stupore tipico dell’infanzia. Molti hanno rivolto domande a don Massimiliano sulla vita di Santa Bernadette e sul santuario di Lourdes, trasformando l’incontro in un’occasione di scoperta e dialogo.

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