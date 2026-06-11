Cattolica, Luigi Lucini nuovo preside di Scienze agrarie, alimentari e ambientali

Il professor Luigi Lucini, ordinario di Chimica Agraria, è stato eletto preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali per il quadriennio 2026/27 – 2029/30.

Il professor Lucini è l’ottavo preside nella storia della facoltà, dopo Francesco Vito (preside dal 1951 al 1955), Giuseppe Piana (1955-1981), Vittorio Cappa (1981-1988), Gianfranco Piva (1988-2009), Lorenzo Morelli (2009-2017), Marco Trevisan (2017-2024) e l’uscente Pier Sandro Cocconcelli (2024-2026).

Il Professor Lucini proseguirà la sua presidenza sino al 31 ottobre 2030.

All’elezione hanno partecipato, come stabilito dallo statuto dell’Ateneo del Sacro Cuore, i docenti di prima e seconda fascia della facoltà.

Direttore del Laboratorio di Metabolomica della facoltà dal 2014, Luigi Lucini è un’autorità riconosciuta a livello internazionale nel campo della chimica e della sicurezza alimentare, tra i World’s Top 2% secondo la classifica della Stanford University.

La sua attività di ricerca si concentra sull’effetto dei fattori edafici e degli stress abiotici sulla biochimica e sul metabolismo secondario delle piante, con particolare attenzione ai meccanismi di resilienza e acclimatazione vegetale. Si occupa inoltre della modulazione dei componenti funzionali negli alimenti di origine vegetale, degli effetti dei processi di trasformazione alimentare e dell’impiego di biostimolanti per incrementare la sostenibilità della produzione agricola.

Lucini è anche rappresentante nazionale nel comitato tecnico TCC/455, incaricato di definire i criteri per l’attuazione a livello europeo del Regolamento CE 2019/1009 sui biostimolanti vegetali.

Sul piano editoriale, ha ricoperto il ruolo di editor per le riviste Antioxidants, Food Research International e Current Opinions in Food Science; attualmente è guest editor per Plants e associate editor per Frontiers in Plant Science.

Ha inoltre svolto attività di valutazione per il Lithuanian Research Council, per i Ministeri dell’Istruzione di Montenegro e Polonia e per tre fondazioni scientifiche italiane.

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