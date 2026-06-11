Festival Beat 2026 a Cremona: cinque giorni tra musica vintage e anni ’60 alle Colonie Padane

Dal 24 al 28 giugno 2026 il Festival Beat arriva a Cremona: al Parco delle Colonie Padane cinque giorni dedicati alla musica, al vintage e alle atmosfere degli anni ’60. L’evento, organizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Cremona, è stato presentato a bordo del battello ormeggiato in Lungo Po Europa . L o stesso mezzo che venerdì 26 giugno ospiterà il Boat party, un appuntamento che ha già registrato il tutto esaurito.

Il programma di quest’anno unisce grandi nomi internazionali della scena garage rock come Billy Childish, The Mummies, Jon Spencer e Allah-Las, alcuni dei quali in esclusiva europea.

Tra le novità principali di questa edizione ci sono un’area più grande per il Vintage Market e i food truck, il nuovo Boat Party sul fiume Po, una zona campeggio e un servizio di bike sharing per agevolare gli spostamenti. Accanto alle novità tornano anche i classici del festival, come i concerti, i dj set, Beatle Boots Race, la caratteristica corsa con gli stivaletti. Con questa formula il Festival Beat si conferma un importante punto di riferimento europeo per gli appassionati della cultura vintage.

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