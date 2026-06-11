Franco Vázquez fa tappa a Cremona: il saluto del Mudo alla “sua” città

Franco Vázquez è tornato in Italia per qualche giorno di vacanza e ha scelto di fare tappa a Cremona, la città che lo ha visto protagonista e che non ha mai smesso di amare. Un ritorno carico di emozione per il “Mudo”, che dopo aver lasciato la Cremonese a gennaio ha subito scritto un capitolo straordinario della sua carriera: a 37 anni ha conquistato il campionato argentino con il Belgrano, battendo il River Plate per 3-2 in una finale storica.

Affidandosi ai canali social della Cremonese, l’ex grigiorosso si è mostrato con il figlio in braccio, il piccolo Bruno nato a Cremona il 3 agosto 2025, e il Centro Arvedi sullo sfondo: “Sono tornato qua con la mia famiglia per qualche giorno per salutare a tutti, è un piacere essere qua. Vi saluto e un abbraccio grande”.

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