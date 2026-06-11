Il Bosco didattico di Castelleone si veste d’estate

Domenica 14 giugno, dalle ore 14 alle ore 18, il Bosco Didattico di Castelleone sarà aperto al pubblico per le consuete visite pomeridiane gratuite della seconda domenica del mese.

L’iniziativa offre l’opportunità di trascorrere qualche ora immersi nella natura, alla scoperta di un tipico ambiente boschivo di pianura che, pur avvicinandosi alla stagione estiva, conserva in questo periodo tutto il suo rigoglioso splendore e le caratteristiche sfumature di verde che ne contraddistinguono il paesaggio.

I visitatori potranno passeggiare liberamente lungo i percorsi del Bosco, osservando da vicino la ricchezza della flora e della fauna che popolano quest’area naturalistica, oppure usufruire dell’accompagnamento del personale provinciale presente sul posto e dei naturalisti volontari, disponibili a fornire informazioni e curiosità per approfondire la conoscenza dell’ambiente e delle specie che lo abitano.

Pur ricordando che nel Bosco sono presenti percorsi appositamente predisposti per le visite, si consiglia l’utilizzo di calzature adeguate ad un’escursione in natura.

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