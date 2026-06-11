Ultime News

11 Giu 2026 Protezione civile e rischio idraulico del Po, a San Daniele incontro pubblico
11 Giu 2026 “Tanto tempo fa… Leggende del territorio cremonese”, un libro scritto dai più piccoli
11 Giu 2026 Cattolica, Luigi Lucini nuovo preside di Scienze agrarie, alimentari e ambientali
11 Giu 2026 Furto sventato in via Cadore: i Carabinieri arrestano un ladro. E’ caccia al complice
11 Giu 2026 Una rete più forte per sostenere le donne: concluso il corso di formazione
Nazionali

Koch (Heineken Italia): “Con fotovoltaico copriamo 100% del fabbisogno elettrico diurno”

(Adnkronos) – “È un progetto sviluppato insieme a Engie, che ci permette di produrre energia elettrica pulita localmente, coprendo il 100% del nostro fabbisogno diurno”. Lo afferma Alexander Koch, amministratore delegato di Heineken Italia, commentando l’entrata in funzione del nuovo impianto fotovoltaico realizzato nel birrificio Ichnusa di Assemini. 

 

Per Koch, il nuovo impianto rappresenta un passaggio significativo nel percorso di sostenibilità del gruppo. 

 

“È un passo importante nel percorso di crescita sostenibile della nostra azienda e un punto di riferimento tra i progetti fotovoltaici del gruppo HEINEKEN in Europa”. 

 

Il manager sottolinea infine il forte legame tra il marchio Ichnusa e il territorio sardo. 

 

“Il sole della Sardegna accompagna da sempre i momenti in cui si beve una Ichnusa. E da oggi, questo sole accompagna anche il modo in cui la produciamo”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...