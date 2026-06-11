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Lyle Foster, chi è la stella del Sudafrica ai Mondiali

(Adnkronos) – Il Sudafrica si prepara a inaugurare i Mondiali 2026. Oggi, giovedì 11 giugno, la Nazionale africana sfida il Messico nella prima partita della rassegna iridata che andrà in scena in Stati Uniti, Messico e Canada. I ‘Bafana Bafana’ tornano a giocare un Mondiale 16 anni dopo l’ultima volta, quando ospitarono il torneo del 2010. Il Sudafrica completa il girone A insieme a Messico, Repubblica Ceca e Corea del Sud, e per sperare di passare il turno si affiderà al suo giocatore migliore, Lyle Foster. 

 

Lyle Foster è un attaccante sudafricano di 25 anni, classe 2000, che gioca nel Burnley, club di Premier League appena retrocesso. Foster è uno dei pochi giocatori della rosa a giocare nei massimi campionati europei, e sulle sue spalle cadono quasi tutte le speranze offensive della Nazionale. 

Foster è un centravanti moderno, dotato di grande fisicità ma anche molto mobile, che ama andarsi a prendere il pallone per favorire la manovra. Proprio questa sua dote, che però si scontra con una tecnica non eccelsa, lo costringe ad allontanarsi dalla porta e il suo score realizzativo ne risente inevitabilmente. 

Nell’ultima stagione in Inghilterra Foster ha infatti realizzato 3 gol e due assist in 26 partite. Il centravanti sudafricano è comunque dotato di buona fisicità e rappresenta un pericolo per le difese avversarie soprattutto su palla inattiva. 

 

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