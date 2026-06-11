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Milano, cosparge padre con liquido infiammabile e gli dà fuoco uccidendolo: arrestato

(Adnkronos) – Ha cosparso il padre 73enne di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco uccidendolo. E’ accaduto a Cinisello Balsamo (Milano), dove nelle prime ore del mattino i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione in via Casati per un incendio in corso. Giunti nell’appartamento, insieme al personale della sezione Radiomobile di Sesto San Giovanni, hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.  

Una volta dentro, l’orribile scoperta. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe dapprima colpito l’anziano padre con un corpo contundente, per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, causandone il decesso. Il figlio è stato individuato sul posto, bloccato ed arrestato dai carabinieri. Sul posto, oltre al medico legale e alla Sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri di Milano, anche il pm della Procura di Monza che coordina le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.  

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