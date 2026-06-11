Mondiale 2026, Corea del Sud – Repubblica Ceca chiudono il Gruppo A: match incerto su Sisal.it

(Adnkronos) – Comincia il Mondiale della Corea del Sud e della Repubblica Ceca, che si affrontano nella seconda giornata del torneo, a completare il Gruppo A. Per i sud coreani si tratta dell’undicesima partecipazione di fila e non hanno avuto nemmeno grandi difficoltà a qualificarsi, chiudendo al primo posto nel Gruppo B, senza perdere nessuna delle loro dieci partite. La nazionale ceca, invece, torna a disputare un Mondiale dopo 20 anni e ha rischiato di mancare anche questo appuntamento, vincendo ai rigori entrambi gli spareggi playoff con Irlanda e Danimarca. La gara si presenta molto equilibrata, gli esperti di Sisal favoriscono di poco la Corea del Sud, a 2,70, indietro di un soffio la Repubblica Ceca, a 2,90, il pareggio vale 3,00. Equilibrio che potrebbe protarsi per tutto il primo tempo, con la possibilità che i primi 45 minuti del match finiscano in parità a 2,05. La nazionale del ct Hong ha tanti giocatori di esperienza, tra questi c’è ovviamente Heung-min Son, ex Tottenham ora in forza al Los Angeles FC nella MLS, che ha all’attivo quasi 56 gol in 145 partite con la Corea del Sud: è lui il primo indiziato al gol, a 3,00. Tra i cechi, spicca Patrik Schick, ex Roma, che è stato il miglior marcatore della sua nazionale durante le qualificazioni al Mondiale nel 2026 e con il Bayer Leverkusen ha messo a segno un bottino di 16 gol: anche lui è dato marcatore a 3,00.

Il Canada, altro padrone di casa del torneo, comincia l’avventura Mondiale contro la Bosnia Erzegovina al Toronto Stadium, per il primo match del Gruppo B. Gli esperti Sisal vedono un netto dominio dei padroni di casa – reduci da una sola sconfitta nelle ultime 15 partite prima del torneo –favoriti a 1,80, ma occhio alla Bosnia, che ai playoff ha eliminato l’Italia e si presenta come una delle squadre più ostiche del torneo: il suo successo sale però a 4,50, con il pareggio a 3,60. Il Canada vanta tre clean sheet nelle ultime cinque partite e anche stavolta potrebbe chiudere un match senza subire reti, ipotesi a 2,20. In cerca di riscatto Jonathan David, dopo una stagione deludente alla Juventus, con appena 8 reti: l’attaccante bianconero potrebbe cominciare il suo Mondiale con un gol, ipotesi a 2,75. Ermedin Demirović è il nome più pericoloso dell’attacco bosniaco, il centravanti del VfB Stuttgart ha chiuso la Bundesliga con 12 gol in 25 presenze e può essere protagonista del match con una marcatura a 5,00. La Bosnia però, pende sempre dai gol di Edin Dzeko che, anche se in forte dubbio per la gara, resta il pericolo numero uno, a 4,00.