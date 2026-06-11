Mondiali 2026, i pronostici Sisal sulla World Cup dei Record

(Adnkronos) – Mancano poche ore all’inizio della 23esima edizione dei Mondiali di calcio ed è già chiaro quanto il torneo che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico, il primo in modalità diffusa, tra passaggi generazionali, nuove regole e grandi momenti di intrattenimento potrebbe segnare una svolta epocale nel mondo del calcio. Gli esperti Sisal hanno pronosticato i possibili esiti di questa FIFA World Cup senza precedenti, che promette grande spettacolo. Sarà un Mondiale da record con 48 squadre, 104 partite, 3 Paesi ospitanti. Sono molti i record che potrebbero essere battuti durante la competizione più estesa di sempre. Un esempio? Per Sisal è alta la possibilità che si superi l’attuale primato dei 16 goal segnati da un marcatore durante tutte le sue partecipazioni a una FIFA World Cup, questa opzione è data a 1,25. Buone anche le chance di veder infranto l’attuale record FIFA di 13 goal segnati da un solo marcatore durante la competizione (16,00).

A contendersi il podio, secondo le previsioni Sisal, sarebbero Spagna, Francia – appaiate a quota 6,00 – Inghilterra e Portogallo, entrambe a 9,00. Le prime tre puntano sulle loro più brillanti stelle – Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, tutti in lizza per il titolo MVP del Mondiale con quota 9,00 – per alzare di nuovo la Coppa, mentre il Portogallo di Cristiano Ronaldo insegue il sogno di poter vincere il titolo Mondiale per la prima volta. Che per CR7 la sesta volta sia quella buona?

Se Messi, Ronaldo, Mbappé e Yamal sono i nomi a cui tutti guardano e che tutti aspettano alla prova del campo, il Mondiale 2026 potrebbe portare all’attenzione del grande pubblico anche alcuni fuoriclasse fino a oggi rimasti “nell’ombra”. È il caso di Mikel Oyarzabal: l’uomo che ha regalato il titolo di Euro ‘24 alla Spagna, laureato in Economia e ex piccola stella del Taekwondo, con il suo numero 47 di piede potrebbe contendere a Mbappé (6,00) e Kane (7,50) il titolo capocannoniere di questo mondiale. La probabilità, infatti, che a segnare più gol in assoluto durante i Mondiali sia Oyarzabal, è data a 12,00.

Se Ronaldo insegue per l’ultima volta la speranza di conquistare l’unico grande trofeo assente nel suo Palmares, non è l’unico che indosserà gli scarpini per inseguire un sogno. Uzbekistan, Giordania, Capo Verde e Curaçao, le quattro nazioni debuttanti della 23esima FIFA World Cup, infatti, pur apparentemente lontanissime dalla conquista del titolo, sono pronte a lottare per avanzare il più possibile nella competizione. Al momento le migliori chance le hanno Capo Verde e l’Uzbekistan di Mr. Fabio Cannavaro: per entrambe le nazioni la possibilità di raggiungere gli ottavi è data a 12,00.

È probabile che, alla fine dei conti, il Mondiale 2026 sarà ricordato come quello in cui per l’ultima volta Messi e Ronaldo indosseranno la maglia delle Nazionali che tanto hanno contribuito a rendere grandi. Un duello quello tra i due campioni che va in scena da oltre 20 anni e che anche questa volta promette di lasciare tutti senza fiato:chi segnerà più gol? Su Sisal.it il testa a testa vede Leo (1,80) favorito su CR7 (1,87), in una storia in cui il finale rimane ancora tutto da scrivere.