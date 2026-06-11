Ultime News

11 Giu 2026 Tanta Robba Festival, Frassi: “Difesa diritti delle donne chiede presa di posizione”
11 Giu 2026 Al Redentore di Castelverde giornata di pet teraphy
11 Giu 2026 Approcci sessuali a scuola: bidello a processo per violenza sessuale su una collega
11 Giu 2026 “Rebelot”, dal 12 al 21 giugno le opere di Rachel Coltz e Lucia Zanotti in mostra
11 Giu 2026 Progetto Aura, due incontri nel mese di giugno con Anap Confartigianato Cremona
Nazionali

Mondiali, scontri tra manifestanti e polizia fuori dallo stadio Azteca di Città del Messico

(Adnkronos) – Decine di manifestanti si sono scontrati con la polizia fuori dallo stadio Azteca di Città del Messico, mentre Sudafrica e Messico disputavano la prima partita dei Mondiali davanti a 80.000 spettatori.  

Gruppi di insegnanti, parenti di cittadini messicani scomparsi e attivisti di gruppi studenteschi si erano radunati già da stamattina fuori dallo stadio. Alcuni manifestanti, riferisce l’Afp, hanno forzato le barriere delle forze dell’ordine e si sono scontrati con gli agenti che presidiavano il perimetro dello stadio, pochi istanti dopo il primo gol del torneo da parte del Messico.  

Un gruppo di giovani ha infranto i finestrini delle auto con delle mazze, mentre la polizia lanciava gas lacrimogeni e schierava agenti a cavallo per disperdere i manifestanti. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...