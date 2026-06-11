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Nazionali

Ochoa e il record con il Messico: il portiere al sesto Mondiale

(Adnkronos) –
Guillermo Ochoa da record ai Mondiali 2026. Oggi, giovedì 11 giugno, il portiere messicano si prepara ad affrontare il Sudafrica nella gara inaugurale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Canada e Messico, per quello che, per lui, sarà un torneo da record.  

Quello che prende il via oggi sarà infatti il sesto Mondiale a cui parteciperà Ochoa, che a 40 anni raggiunge così un traguardo mai tagliato da nessuno. Ochoa condividerà in ogni caso il record con Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, anche loro presenti per la sesta rassegna iridata consecutiva. 

Ochoa si è affermato da tempo ormai come un portiere giramondo, con una parentesi anche in Italia con la maglia della Salernitana, e al momento gioca a Cipro con l’Ael Limassol. In carriera ha vestito, tra le altre, anche le maglie di Standard Liegi, Malaga, Granada e Ajaccio, giocando in tutti, ad eccezione di Premier League e Bundesliga, i maggiori campionati europei. 

 

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