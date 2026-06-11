Ultime News

11 Giu 2026 Persico Dosimo, si insedia il nuovo Consiglio comunale: presentata la Giunta del sindaco
11 Giu 2026 “Sinfonie di Fiume”, appuntamento venerdì 12 giugno al Parco Rita Levi Montalcini
11 Giu 2026 Grest 2026 al via: nel Cremonese coinvolte oltre 20mila persone
11 Giu 2026 Sicurezza sul lavoro, il Consiglio Comunale approva mozione
11 Giu 2026 Scontro in viale Trento e Trieste – Via Aselli, auto finisce contro palo del semaforo
Nazionali

Palermo, nuovo incendio a ‘Sicily by car’ di Dragotto: distrutte diverse auto

(Adnkronos) – Nuovo incendio presso l’autonoleggio ‘Sicily by car’ di Tommaso Dragotto. Questa volta le fiamme hanno colpito il parcheggio all’aperto dell’autonoleggio. Le vetture coinvolte sono state 11, 9 auto e 2 furgoni. Le cause sono in fase di accertamento. Ma non si esclude che si sia trattato di un incendio doloso come già nelle scorse settimane presso l’altra sede di Carini di proorietà dell’imprenditore palermitano Tommaso Dragotto. 

In quel caso le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso gli incendiari. Si tratterebbe, come si apprende, di tre persone che hanno scavalcato la recinzione e hanno cosparso di benzina i cofani di alcune auto. Il 21 marzo erano stati esplosi diversi colpi di kalashnikov all’interno del deposito di via San Lorenzo. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...