Protezione civile e rischio idraulico del Po, a San Daniele incontro pubblico

Nell’ambito delle iniziative preparatorie all’Esercitazione Nazionale di Protezione Civile dedicata al rischio idraulico nel bacino del fiume Po, in programma a fine giugno, sabato 13 giugno 2026, dalle ore 16.30 alle ore 19.00, presso la Sala Tortini di San Daniele Po (via A. Faverzani 11), si svolgerà una giornata informativa aperta alla cittadinanza.

L’iniziativa è promossa con il coinvolgimento del Dipartimento della Protezione Civile, di Regione Lombardia, della Provincia di Cremona e del Comune di San Daniele Po e si propone di diffondere la cultura della protezione civile, accrescere la consapevolezza dei cittadini rispetto al rischio idraulico e favorire la conoscenza dei comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza.

Particolare attenzione sarà dedicata al coinvolgimento delle comunità straniere presenti sul territorio, attraverso la presentazione di strumenti informativi multilingue sviluppati nell’ambito della rete dei Centri di Promozione della Protezione Civile (Cppc), con l’obiettivo di rendere sempre più accessibili e capillari le informazioni legate alla sicurezza e alla prevenzione.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla Protezione Civile del Comune di San Daniele Po, Vincenzo Tufano, interverranno rappresentanti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, di Regione Lombardia, del sistema scolastico provinciale e della Provincia di Cremona. Tra i temi affrontati figurano il funzionamento del Servizio Nazionale della Protezione Civile, il progetto di informazione multilingue sul rischio alluvioni realizzato con il coinvolgimento di docenti e studenti e le attività esercitative previste nell’ambito dell’esercitazione Exe Po sul territorio provinciale.

La Provincia di Cremona ha già provveduto a trasmettere l’invito ai Sindaci e ai gruppi comunali di Protezione Civile dei Comuni di Spinadesco, Cremona, Gerre de’ Caprioli, Stagno Lombardo, Pieve d’Olmi, San Daniele Po, Motta Baluffi, Torricella del Pizzo, Gussola, Martignana di Po e Casalmaggiore, territori direttamente interessati dalle attività esercitative e dalle tematiche legate al rischio idraulico del fiume Po.

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