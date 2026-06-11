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Repubblica Ceca-Corea del Sud: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Gruppo A in campo ai Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, giovedì 11 giugno, e domani ,venerdì 12, nella giornata inaugurale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, la Repubblica Ceca sfida la Corea del Sud – in diretta tv e streaming – nella prima giornata della fase a gironi, dopo il match che ha aperto la nuova edizione della Coppa del Mondo tra Messico e Sudafrica. 

 

La sfida tra Repubblica Ceca e Corea del Sud è in programma venerdì 12 giugno alle ore 4 della notte italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Corea del Sud (3-4-2-1): Seung gyu; Han-beom, Gi-hyuk, KimMin-jae: Tae-seok, Jae-sung, In-beom, Young-woo; Lee Kang-In, Son Heung-min; Hee-chan. Ct. Hong Myung-bo. 

Repubblica Ceca (3-4-2-1): Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Darida, Soucek, Jurasek; Provod, Sulc; Schick. Ct. Koubek. 

 

Repubblica Ceca-Corea del Sud sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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