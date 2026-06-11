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Sinner ‘spoilera’ kit per Wimbledon e svela chi vincerà i Mondiali

(Adnkronos) –
Jannik Sinner tra i Mondiali 2026 e… uno spoiler sul prossimo kit. Il tennista azzurro è tornato ad allenarsi a Montecarlo dopo il ko al secondo turno del Roland Garros e, dopo un breve periodo di vacanza, si prepara per Wimbledon, torneo a cui arriva da campione in carica e come favorito numero uno visto il forfait per infortunio di Carlos Alcaraz. 

In un video diventato rapidamente virale sui social, Sinner ha risposto ad alcune domande a tema Mondiali, che prende il via oggi, giovedì 11 giugno, decretando la favorita per la vittoria finale: “Difficile… voto Francia”, ha risposto con un sorriso Sinner, che poi si è esposto anche sulla sorpresa del torneo: “Mamma mia… sarà l’Austria”. 

A tifosi e appassionati però non è sfuggita la divisa indossata da Sinner nel video. L’azzurro si è presentato infatti in completo bianco, con un colletto ricamato con dettagli verde scuro. Quello indossato dal numero 1, insomma, sarà con ogni probabilità il kit che indosserà nel prossimo Wimbledon e che ha già trovato l’approvazione generale del web. 

 

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