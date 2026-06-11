Ultime News

11 Giu 2026 Protezione civile e rischio idraulico del Po, a San Daniele incontro pubblico
11 Giu 2026 “Tanto tempo fa… Leggende del territorio cremonese”, un libro scritto dai più piccoli
11 Giu 2026 Cattolica, Luigi Lucini nuovo preside di Scienze agrarie, alimentari e ambientali
11 Giu 2026 Furto sventato in via Cadore: i Carabinieri arrestano un ladro. E’ caccia al complice
11 Giu 2026 Una rete più forte per sostenere le donne: concluso il corso di formazione
Nazionali

‘Tale e Quale Show’, cambia la giuria e arriva… Elettra Lamborghini

(Adnkronos) –
Elettra Lamborghini nella giuria di ‘Tale e Quale Show’. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la cantante e showgirl sarebbe confermata nel cast della prossima edizione del programma di Rai1 condotto da Carlo Conti che tornerà in autunno. Nel cast è confermato anche il ritorno di Cristiano Malgioglio.  

Prosegue, dunque, la collaborazione tra Elettra Lamborghini e la Rai. Oltre alla sua ultima partecipazione al festival di Sanremo con il brano ‘Voilà’, la cantante è tornata alla guida del docu-reality ‘Boss in incognito’, ha fatto parte del cast di ‘Canzonissima’, è stata co-conduttrice della prima edizione di ‘The Unknown – Fino all’ultimo bivio’ e ha debuttato come commentatrice italiana dell’Eurovision Song Contest, in coppia con Gabriele Corsi.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...