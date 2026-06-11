“Tanto tempo fa… Leggende del territorio cremonese”, un libro scritto dai più piccoli

In Sala dei Quadri, presso il Comune di Cremona, è stato presentato Tanto tempo fa…Leggende del territorio cremonese (edito da Edizioni Ecogeses), un libro che raccoglie brevi racconti realizzati dagli alunni della scuola primaria B. M. Visconti (IC Cremona Quattro, classi IVA e IVB) e della scuola primaria di Casalmorano (IC Bertesi – CR).

Bambini e bambine si sono interrogati sulle possibili origini in chiave leggendaria di monumenti, paesi e luoghi del territorio con un processo di scrittura collettiva. All’iniziativa hanno partecipato anche studenti e studentesse del Liceo artistico A. Stradivari di Cremona: hanno realizzato le illustrazioni di ciascun racconto prendendo ispirazione proprio dalle “leggende”.

Erano presenti all’incontro, oltre ai docenti e ai dirigenti, il Sindaco Andrea Virgilio, l’Assessora all’Istruzione Roberta Mozzi e in rappresentanza della Provincia di Cremona Graziella Locci, consigliera provinciale e Sindaca di Castelverde. Il Comune di Cremona ha concesso il patrocinio e collaborato per la pubblicazione del volume.

A promuovere l’iniziativa è stata l’Associazione Italiana Maestri Cattolici (Aimc) di Cremona nell’anno scolastico 2024/25. Si è trattato di un percorso di formazione per valorizzare la conoscenza del territorio e fornire nuovi spunti per la didattica. L’arte, la storia, l’urbanistica, l’ambiente, le tracce del passato hanno molto da raccontare alle discipline scolastiche. Gli insegnanti hanno così accompagnato gli alunni tra le vie della città e lungo il fiume Po ed è stato proposto un laboratorio sulla leggenda guidato da Olimpia Palo, dirigente scolastica della provincia di Mantova e autrice del libro “La leggenda dei fiori di loto” (edito da Edizioni Ecogeses).

Nel libro Tanto tempo fa…Leggende del territorio cremonese si possono leggere racconti brevi, curiosi e interessanti che narrano del territorio con gli occhi e l’immaginazione dei più piccoli. Ci sono il Torrazzo, i leoni del Duomo, il fiume Po, Casalmorano, la Ciria, l’Oglio, i bachi da seta e molto altro. Il territorio cremonese è stato reinterpretato dagli alunni che hanno “dato vita” a monumenti, borghi, fiumi e fossi, animali e personaggi, reali o frutto della fantasia. All’evento odierno è stata ribadita l’importanza degli insegnanti ed è stato spiegato che il volume sarà portato nelle librerie della città e non solo.

“Questo progetto rappresenta un bellissimo esempio di come la scuola possa accompagnare i più giovani alla scoperta del territorio, trasformando monumenti, paesaggi e tradizioni in occasioni di conoscenza, creatività e partecipazione” dichiara il primo cittadino.

“Rileggere la storia e i luoghi del Cremonese attraverso la loro immaginazione significa valorizzare uno sguardo nuovo sulla nostra comunità e rafforzare il senso di appartenenza alle proprie radici. Le leggende raccolte in questo volume raccontano non solo il territorio, ma anche la capacità dei ragazzi di interpretarlo, arricchirlo e renderlo vivo attraverso la narrazione. Ringrazio l’Associazione Italiana Maestri Cattolici, gli insegnanti, gli studenti e tutte le realtà coinvolte per aver dato vita a un’iniziativa che contribuisce a formare cittadini consapevoli, curiosi e partecipi, in linea con l’idea di città che vogliamo costruire insieme per le nuove generazioni”.

“È bellissimo vedere la Sala dei Quadri piena di bambini, ragazzi e genitori” aggiunge l’assessora all’Istruzione Roberta Mozzi. “Volevo ringraziarvi per il bellissimo lavoro che avete fatto. Leggere Cremona raccontata e vista attraverso i vostri occhi ci ha fatto sognare. Ringrazio poi le scuole Bianca Maria Visconti, di Casalmorano, Azzanello e Castelvisconti, il liceo artistico e gli insegnanti che guidano i loro bambini accompagnandoli in esperienze belle e formative”.

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