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Tg Sport – 11/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mondiali 2026, al via il torneo in Messico con la sfida inaugurale
– “Operazione Wimbledon”, Sinner torna in campo a Montecarlo
– Inter, trovato l’accordo con Provedel, Sommer verso l’Ajax
– Lazio, Lotito scrive ai tifosi “Sostenibilità è ambizione”
– Milan: casting panchina aperto, Modric aspetta Glasner
– VNL 2026, l’Italia di De Giorgi in campo contro la Germania dopo il ko con la Francia
– F1, Ferrari a Barcellona: Vasseur ottimista
– NBA: Finals pazzesche, Knicks rimontano 29 punti in gara-4
– Sinner, Antonelli e Cardinale tra i 100 più influenti al mondo per Time
/gtr
– Mondiali 2026, al via il torneo in Messico con la sfida inaugurale
– “Operazione Wimbledon”, Sinner torna in campo a Montecarlo
– Inter, trovato l’accordo con Provedel, Sommer verso l’Ajax
– Lazio, Lotito scrive ai tifosi “Sostenibilità è ambizione”
– Milan: casting panchina aperto, Modric aspetta Glasner
– VNL 2026, l’Italia di De Giorgi in campo contro la Germania dopo il ko con la Francia
– F1, Ferrari a Barcellona: Vasseur ottimista
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– Sinner, Antonelli e Cardinale tra i 100 più influenti al mondo per Time
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