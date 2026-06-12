Ultime News

12 Giu 2026 La “Cinque porte” versione serale conquista il centro cittadino
12 Giu 2026 Bimbi in festa a Casalmorano con lo spettacolo “Un mondo per amico”
12 Giu 2026 Tanta Robba, Poli (Pd): “Anche quest’anno musica e partecipazione avranno la meglio”
12 Giu 2026 Preso a calci e pugni dopo una lite in un locale, “è sfregio permanente”: 6 anni e 8 mesi
12 Giu 2026 Giornata mondiale del donatore di sangue, il manifesto di Avis
Nazionali

Alcaraz corre senza tutore, rientro più vicino?

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz corre verso il ritorno in campo. Il tennista spagnolo, dopo un periodo di vacanze trascorso in Portogallo, è tornato in Spagna per allenarsi e accelerare il recupero dopo l’infortunio al polso rimediato a Barcellona, che lo costringerà a rinunciare al prossimo Wimbledon dopo aver saltato già il Roland Garros, perdendo così ancora punti nel ranking Atp rispetto al primo posto di Jannik Sinner. 

Dalla Spagna però arrivano immagini incoraggianti. Alcaraz è stato infatti ‘paparazzato’ mentre correva in strada senza tutore al polso, che lo aveva invece sempre accompagnato finora. Una buona notizia che fa sperare in un recupero più rapido del previsto per lo spagnolo. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...