Cerundolo e la vittoria con Sinner a Parigi: “Non l’ho battuto…”

(Adnkronos) –

Juan Manuel Cerundolo non sente di aver battuto Jannik Sinner al Roland Garros. Il tennista argentino ha superato l’azzurro al secondo turno dello Slam di Parigi, rimontandolo in cinque set a causa del malessere che ha colpito Sinner. Durante le fasi finali del terzo parziale, dopo aver vinto i primi due set, il numero 1 del mondo ha infatti iniziato ad accusare un colpo di calore che ha portato a sensazione di vomito e un accenno di crampi, favorendo la rimonta di Cerundolo.

A distanza di settimane da quella vittoria, Cerundolo resta con i piedi per terra: “Sono davvero contento di quello che ho fatto, ovviamente, sono molto soddisfatto. Sono rimasto concentrato mentalmente per tutta la partita”, ha raccontato l’argentino a un giornalista argentino.

“Quando è arrivato il momento di chiudere, non ero nervoso. Lui ha avuto i crampi, cosa che può capitare a chiunque. È successo a me mille volte, ed è successo a tantissimi giocatori. Ne ho approfittato, ho vinto e ne sono molto contento. Lui resta il numero uno al mondo, ma non voglio dire che l’ho battuto”.

