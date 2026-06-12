Concerto Tony Pitony al Tanta Robba, Portesani: “Testi canzoni inaccettabili”

Non si spengono le polemiche sul Tanta Robba Festival. Dopo gli interventi delle consigliere comunali del Pd, Vittoria Loffi e Simona Frassi, torna a farsi sentire Alessandro Portesani (Novità a Cremona), che conferma la volontà di depositare l’interrogazione sulla kermesse e sul contributo comunale di 100.000 euro.

“Non avevo chiesto alle consigliere Loffi e Frassi di rispondere al posto della Giunta, ma semplicemente di valutare se sottoscrivere o meno un atto consiliare che chiede all’Amministrazione quali verifiche abbia svolto prima di finanziare con 100.000 euro il Tanta Robba Festival” sottolinea Portesani. “La risposta poteva essere sì. La risposta poteva essere no”.

Il consigliere di minoranza respinge le accuse di strumentalità e rivendica il metodo seguito: “La bozza dell’interrogazione è stata inviata via mail alle consigliere, chiedendo loro di valutarne la sottoscrizione. Successivamente è stato inviato anche un messaggio alla consigliera Loffi, per accertarsi che la mail fosse stata ricevuta” spiega.

“Che altro avrei dovuto fare per proporre un coinvolgimento preliminare? Mi si rimprovera forse di aver reso pubblico di aver chiesto loro di sottoscrivere un atto su un tema che loro stesse dicono di ritenere centrale? Se questo le ha messe in difficoltà, il problema non è il mio invito. Il problema è la difficoltà politica in cui le mette una scelta della loro Amministrazione”.

Il punto, secondo Portesani, “è l’Amministrazione comunale e l’utilizzo di risorse pubbliche. Nel testo della canzone “Culo” si legge: “E non importa se non me la dai, ti distruggo il culo mentre dormirai”. A fronte di un testo del genere, il consigliere si chiede: “il Comune, prima di concedere un contributo pubblico così rilevante, ha verificato i contenuti proposti e la loro compatibilità con le proprie linee educative e culturali?”

Secondo Portesani, “la contraddizione politica è evidente: consigliere comunali che hanno sottoscritto atti su consenso, educazione sessuoaffettiva, contrasto all’odio, Pride, diritti civili e sicurezza delle donne, davanti a una domanda sulla cultura del consenso scelgono di spostare il discorso su Governo, Ddl Valditara, destra nazionale, propaganda e “meta-politica”. Quando questi temi servono per presentare mozioni, sono battaglie di civiltà. Quando riguardano una scelta della propria Giunta, diventano improvvisamente strumentalità”.

“Rimane un dato di fatto: le consigliere del Partito Democratico non intendono interrogare l’Amministrazione sull’esibizione di Tony Pitony, prevista nell’ambito di un festival finanziato con 100.000 euro dei cremonesi. Si vede che, in questo caso, la mercificazione, la svalutazione e l’oggettificazione della donna sono per loro politicamente accettabili. Per me no” conclude Portesani.

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