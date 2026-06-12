Ultime News

12 Giu 2026 Giornata mondiale del donatore di sangue, il manifesto di Avis
12 Giu 2026 Situazione ponti in provincia di Cremona sempre più critica: il punto stasera su CR1
12 Giu 2026 Bancari: approvata all’unanimità l’ipotesi di piattaforma di rinnovo del contratto
12 Giu 2026 Musica, discorsi e un violino in dono: il Liceo Stradivari saluta Daniele Pitturelli
12 Giu 2026 Omicidio Campai: 19enne condannato in Appello a 14 anni e 8 mesi. Cade la premeditazione
Nazionali

Facebook, Instagram e WhatsApp su desktop in tilt: raffica di segnalazioni ed errore 404

(Adnkronos) – Raffica di segnalazioni oggi, venerdì 12 giugno, per un nuovo disservizio che coinvolge Facebook, Instagram e WhatsApp da desktop. Le prime testimonianze sono arrivate su X, dove l’hashtag #facebookdown è diventato rapidamente virale insieme a #instagramdown. Poco dopo anche Downdetector ha registrato il problema: la pagina dedicata a Facebook e Instagram restituisce un errore 404. 

Molti utenti segnalano difficoltà di accesso: le piattaforme non si aprono, non si caricano o risultano estremamente lente, soprattutto da computer. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...