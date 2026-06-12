Facebook, Instagram e WhatsApp su desktop in tilt: raffica di segnalazioni ed errore 404

(Adnkronos) – Raffica di segnalazioni oggi, venerdì 12 giugno, per un nuovo disservizio che coinvolge Facebook, Instagram e WhatsApp da desktop. Le prime testimonianze sono arrivate su X, dove l’hashtag #facebookdown è diventato rapidamente virale insieme a #instagramdown. Poco dopo anche Downdetector ha registrato il problema: la pagina dedicata a Facebook e Instagram restituisce un errore 404.

Molti utenti segnalano difficoltà di accesso: le piattaforme non si aprono, non si caricano o risultano estremamente lente, soprattutto da computer.