Foggia, 17enne muore investito da auto: rientrava a piedi da una festa

(Adnkronos) – Un giovane di 17 anni, di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, è morto questa notte dopo essere stato investito da un’automobile mentre percorreva la strada a piedi al lato della carreggiata. Aveva partecipato a una festa. Il tragico incidente è avvenuto sulla strada provinciale per Torre Mileto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Anche il giovane che era alla guida dell’auto e che lo ha investito aveva partecipato alla festa in una sala ricevimenti lì vicino.

“Ci sono giornate in cui il ruolo di Sindaco diventa ancora più difficile. La tragica scomparsa di un nostro giovane concittadino lascia un vuoto immenso e un dolore che attraversa tutta la comunità di San Nicandro Garganico”. Così sulla sua pagina Facebook il sindaco Matteo Vocale. “In questo momento di profonda tristezza, mi stringo con sincera partecipazione al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che gli hanno voluto bene”, aggiunge Vocale. “Oggi è il tempo del silenzio, del rispetto e della vicinanza”, conclude.