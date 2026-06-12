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Nazionali

Iran, Trump: “Abbiamo messo fine alla guerra”

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti “hanno messo fine alla guerra”. Donald Trump, dopo aver annunciato l’imminente firma dell’accordo con l’Iran, annuncia la conclusione del conflitto con Teheran. “Non so se avete sentito, ma abbiamo posto fine alla guerra oggi”, dice il presidente americano in collegamento con un comizio di Burt Jones, candidato governatore in Georgia. Trump fa riferimento ad un “solidissimo memorandum di intesa” che consentirà di archiviare la guerra. “Hanno accettato di non possedere mai un’arma nucleare, è un argomento su cui abbiamo insistito: tutto ruotava attorno a questo, era il 95% della questione”, aggiunge.  

Nelle ultime ore, Trump ha preannunciato l’imminente firma dell’intesa con l’Iran: l’accordo, secondo il presidente americano, potrebbe essere sottoscritto nel weekend in Europa. Da Teheran, però, non arriva la conferma ufficiale della fumata bianca. 

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