La “Cinque porte” versione serale conquista il centro cittadino

Sono Patrick Francia dell’Atletica Reggio e Benedetta Coliva dell’Imperiali i vincitori della “Cinque porte”, la gara podistica che ha animato la serata cremonese, con un animato prologo in centro nel tardo pomeriggio, a riaffermare il forte legame con la città e la sua storia, a cominciare dall’esibizione di sbandieratori e musici dei Dovara del Palio di Isola Dovarese. Ospite d’eccezione la pluricampionessa dell’eptathlon Sveva Gerevini.

Alle 20:30 il via ufficiale per un tracciato iniziato in via Baldesio per attraversare piazza Stradivari, corso Vittorio Emanuele II, piazza Cadorna, via Bissolati, via Oscasali, corso Garibaldi, viale Trento e Trieste, corso Campi, corso Cavour, piazza Roma, corso Mazzini, corso Matteotti e piazza San Michele e conclusione in piazza del Duomo.

Un percorso competitivo che si è sviluppato su un circuito di 5 chilometri da ripetere due volte, toccando tutte e cinque le porte e attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi del centro: nove chiese, piazze storiche e scorci cittadini che di notte acquistano una luce particolare.

Circa 1200 i partecipanti per questa edizione, la 23esima, dedicata a Porta Venezia, alla quale è stata dedicata una medaglia celebrativa. Dopo l’edizione precedente incentrata su Porta Romana, il testimone è passato a uno dei simboli più riconoscibili del perimetro storico della città.

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