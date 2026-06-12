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Medvedev mette nel tritacarte Merz, von der Leyen e Starmer: “Nessuno ferma la Russia”

(Adnkronos) – Dmitry Medvedev celebra la festa nazionale russa con una nuova provocazione. In un video postato su X, il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione è ripreso mentre infila in un tritacarte le foto del cancelliere tedesco Friedrich Merz, della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del premier britannico Keir Starmer.  

 

Quindi Medvedev scrive: “Nessun nemico può fermare la crescita e la prosperità della nostra patria. Buona Festa della Russia!”. 

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