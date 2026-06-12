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Mondiali, arbitro disastroso… in inglese: l’annuncio diventa un meme

(Adnkronos) –
L’inglese dell’arbitro Sampaio è diventato un meme. Il fischietto brasiliano ha arbitrato ieri Messico-Sudafrica, partita che ha aperto ufficialmente i Mondiali 2026 a Città del Messico e vinta dai padroni di casa 2-0, facendosi segnalare per una linea ‘dura’, tanto da rifilare due cartellini rossi alla Nazionale sudafricana e uno a quella messicana, come mai era successo in una gara inaugurale di Coppa del Mondo. Ma non solo. 

Al momento della seconda espulsione sudafricana infatti, comminata a Zwane, Sampaio ha mostrato un inglese tutt’altro che fluente. Dopo un contrasto duro con un avversario, finito a terra nello scontro, il brasiliano è andato al Var per controllare se ci fossero gli estremi per un cartellino rosso per condotta violenta. 

Una volta finita la revisione, Sampaio si è rivolto quindi, come ormai consuetudine, allo stadio per annunciare la sua decisione. Il problema è che l’annuncio è arrivato con un inglese stentato, con il direttore di gara che ha balbettato qualche parola confusa prima di ricordarsi “defender”, ovvero “difensore”. Il video è diventato rapidamente virale su X, con tanti tifosi e appassionati che hanno ‘preso in giro’ l’inglese dell’arbitro brasiliano. 

 

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