Mondiali, insulto in diretta tv: Ibrahimovic e Henry sotto shock

(Adnkronos) –

Thierry Henry e Zlatan Ibrahimovic sotto shock ai Mondiali 2026. Oggi, venerdì 12 giugno, durante un collegamento che precede Stati Uniti-Paraguay, prima partita del gruppo D, i due ex attaccanti, commentatori su Fox Sports, sono rimasti piuttosto sorpresi, per usare un eufemismo, dopo che Alexi Lalas, ex difensore americano, si è lasciato andare a un’espressione piuttosto colorita in diretta.

Quando la conduttrice ha detto “parliamo di James Corden un attimo”, riferendosi allo show man che sarebbe andato in onda dopo la partita, Lalas si è lasciato prendere la mano rifilandogli quello che, in Inghilterra, è un insulto piuttosto comune: “Come lo chiamate voi in Inghilterra?”, ha detto guardando Henry, “un fu****g wi***r?”.

Shock e imbarazzo al tavolo, con Ibrahimovic che si limita a un “woo”, senza nascondere un sorriso, mentre Henry sgrana gli occhi. “Davvero lo ha detto?”, ha chiesto ironico l’ex attaccante dell’Arsenal, con la conduttrice che ha poi provato a stemperare i toni: “Per fortuna siamo sulla tv americana”.