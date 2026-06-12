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Nazionali

Mondiali, Thomas Partey non potrà giocare in Canada: negato il visto

(Adnkronos) –
Thomas Partey non potrà giocare in Canada. Oggi, venerdì 12 giugno, il Paese ha negato il visto al centrocampista del Villarreal, che non potrà quindi scendere in campo per l’esordio del suo Ghana contro Panama, in programma mercoledì 17 giugno a Toronto. 

A confermarlo è stata la Fifa: “La Fifa può confermare che il giocatore Thomas Partey non sarà in grado di viaggiare dal ritiro del situato Ghana a Boston, negli Usa, al Canada per la loro prima partita contro il Panama mercoledì 17 giugno, poiché la sua domanda di visto è stata rifiutata dal governo canadese”. 

“La Fifa non è coinvolta nei processi di immigrazione dei paesi ospitanti, inclusa l’istruttoria dei visti. Come per i precedenti eventi FIFA, il governo ospitante determina in ultima istanza chi riceve un visto ed è ammesso nel paese”, ha concluso il comunicato. 

 

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