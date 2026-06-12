Picchia la compagna e le butta candeggina in faccia: arrestato 43enne

Una donna vittima di violenza domestica è stata salvata dagli agenti della Polizia di Stato di Cremona, che hanno arrestato il compagno, un italiano di 43 anni, con precedenti per reati contro la persona, la pubblica amministrazione e l’ordine e la sicurezza pubblica. Le accuse nei suoi confronti sono di lesioni personali aggravate nei confronti della compagna italiana, nonché per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

L’allarme è scattato la notte scorsa, in seguito a una lite segnalata all’interno dell’abitazione dei due. Al loro arrivo gli uomini delle Volanti della Questura di Cremona hanno riscontrato evidenti segni di violenza sul corpo della donna la quale presentava anche una ferita sul collo da arma da taglio.

Non solo: l’uomo, in stato di forte alterazione alcolica, le aveva anche gettato addosso della candeggina. Alla vista degli agenti, il 43enne si è dimostrato ostile e aggressivo, e non ha interrotto i suoi tentativi di aggressione alla compagna, tanto che gli operatori della questura hanno dovuto bloccarlo.

Su indicazione della donna gli agenti hanno altresì rinvenuto un machete all’interno della camera da letto, che è stato sequestrato.

Nel mentre sono intervenuti i soccorritori del 118,, che hanno trasportato la donna in ospedale in codice giallo: per lei la prognosi è di 14 giorni, per “contaminazione oculare da candeggina” e ferite al collo e al corpo.

Nei confronti del 43enne sono quindi scattate le manette, ed è stato trasportato a Ca’ del Ferro. Visti i precedenti, e considerata la condotta violenta, è stata adottata nei suoi confronti anche la misura di prevenzione dell’”Avviso Orale” del Questore.

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