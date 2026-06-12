Ponte tra generazioni: la scuola d’infanzia Canossa dai nonni di Fondazione Brunenghi

Una mattinata all’insegna dell’incontro tra generazioni quella vissuta oggi presso la Fondazione Giuseppina Brunenghi in occasione della 39ª Festa dell’Anziano, alla quale hanno partecipato anche i bambini della Scuola dell’Infanzia “M. Canossa” di Castelleone.

I piccoli alunni hanno portato agli ospiti della struttura alcune esibizioni tratte dallo spettacolo di fine anno “Sognando un mondo di pace”, regalando ai presenti momenti di allegria, musica e tenerezza. Attraverso canti, danze e semplici coreografie, i bambini hanno condiviso il messaggio di amicizia, accoglienza e speranza che ha caratterizzato il loro percorso educativo durante l’anno scolastico.

L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dagli anziani della fondazione, che hanno seguito con attenzione e partecipazione le esibizioni, ricambiando con sorrisi e calorosi applausi. Un incontro capace di creare un ponte tra generazioni diverse, unite dall’emozione e dalla gioia dello stare insieme.

I bambini erano accompagnati dalle insegnanti Michela Bassi, Elisa Anzoni, Serena Miragoli e Silvia Freri, che hanno guidato e sostenuto i piccoli protagonisti durante questa significativa esperienza.

La Scuola Canossa ringrazia la Fondazione Giuseppina Brunenghi per la calorosa accoglienza e per l’opportunità offerta ai bambini di vivere un momento educativo e umano di grande valore. Occasioni come questa rappresentano infatti un’importante occasione di crescita, capace di trasmettere ai più piccoli il valore del rispetto, dell’ascolto e dell’attenzione verso le persone anziane.

Una mattinata semplice ma ricca di significato, che ha lasciato un sorriso sul volto dei bambini e dei “nonnini” della struttura, confermando ancora una volta quanto l’incontro tra generazioni possa essere una preziosa occasione di arricchimento reciproco.

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